(Fotogramma)

Il governo tira dritto. La manovra non cambia. L'Italia ieri ha risposto alla lettera della Commissione Ue sulla legge di bilancio, in cui veniva contestata "una deviazione senza precedenti" dal Patto di stabilità, confermando la linea dell'esecutivo. Il premier Giuseppe Conte ha spiegato: "Se dicessi 'sì abbiamo sbagliato', vorrebbe dire che la manovra è azzardata e imprudente. Non è così".

Oggi la risposta dell'Italia sarà discussa al collegio dei commissari a Strasburgo. L'ordine del giorno prevede che sulla questione venga "diffuso" un documento, quindi, fermo restando che il collegio è sempre libero di decidere diversamente, è probabile che la decisione arrivi oggi. Nessuno nasconde che dall'Ue potrebbe arrivare una bocciatura. Per affrontare l'eventualità ieri si è svolta una riunione a palazzo Chigi tra premier e vice premier, alla quale ha preso parte anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria, seguita da una cena a tre Conte, Di Maio, Salvini.

Conte ieri ha spiegato che l'Italia è disponibile a sedersi al tavolo per dialogare con le istituzioni europee "in spirito di leale collaborazione e dialogo costruttivo". Il governo si è detto "fiducioso", nella lettera inviata alla Commissione europea, che la manovra di bilancio non esporrà a rischi la stabilità finanziaria dell'Italia né degli altri paesi membri dell'Unione europea. L'esecutivo si è impegnato a intervenire qualora il deficit dovesse superare gli impegni assunti ma ha anche espresso la convinzione che le riforme strutturali permetteranno il rilancio della crescita, assicurando la sostenibilità delle finanze pubbliche.

Insomma nessun passo indietro al momento. "Per ora sta andando tutto come previsto. Ci aspettavamo chiaramente dalla Commissione europea delle osservazioni", ma "se questo governo è nel giusto, non avrà nulla da temere'', ha detto ieri Di Maio. Salvini da parte sua ha sottolineato: "Le manovre lacrime e sangue via fax non funzionano con noi, se vogliono capire come il Paese crescerà glielo spieghiamo, non torniamo indietro di mezzo centimetro". Oggi arriverà la risposta dell'Ue.