Pgcasa.it primo in Italia per Seo

Pgcasa.it , digital marketplace di Italiaonline, portale interamente dedicato all’home service, a un anno dal lancio, è primo in Italia per Seo (visibilità sui motori di ricerca) e secondo per audience con 500mila visitatori unici al mese, di cui circa la metà da mobile, e 2,3 mln di pagine viste al mese. Lo rende noto la società, ricordando che negli ultimi tre mesi il portale ha inoltre quintuplicato il numero di richieste di preventivi arrivando a registrarne quasi 7mila solo nel mese di settembre.

"Un successo - si legge in una nota - che conferma l’efficacia della strategia di evoluzione delle Pagine Gialle, da servizio di directory a digital marketplace. Le abitudini degli italiani sono cambiate, per qualunque necessità legata all’ambiente domestico, ai volumi cartacei si preferisce utilizzare un sito che consenta in pochi passaggi di ottenere diversi preventivi e risparmiare tempo e denaro".

Pgcasa.it è il primo marketplace sviluppato da Italiaonline, che apre la strada ad ulteriori verticali dedicati ad altri segmenti. Per i professionisti della casa, far parte di PagineGialle Casa significa anzitutto poter accedere a un patrimonio unico di utenza come quello delle properties Italiaonline. Il nuovo portale gode infatti grandissima visibilità grazie alla sinergia con le directory PagineGialle.it, PagineBianche.it e Tuttocitta.it, i due più importanti portali italiani Libero.it e Virgilio.it e tutti i siti di Virgilio Local, uno per ogni comune italiano.

Con una base utenza di tale ampiezza, i professionisti PagineGialle Casa possono incrementare in modo considerevole le richieste da parte degli utenti e di conseguenza il loro fatturato: a settembre il conversion rate è stato dell’8,4%, il doppio rispetto a quello dello scorso anno. A questo si aggiunge il supporto costante della rete di vendita – che fa capo alla Business Unit SME & Media Agency, guidata da Ivan Ranza - che con oltre 700 agenti in tutto il territorio nazionale svolge un ruolo fondamentale a fianco dei Clienti.

Lato utente, PagineGialle Casa è il più vasto e capillare database di professionisti del settore. Dai falegnami agli elettricisti, dagli idraulici alle imprese di pulizia, gli utenti possono confrontare preventivi di svariate categorie merceologiche e scegliere il fornitore migliore e più conveniente. Inoltre, la sezione Magazine è una vera e propria rivista online, ricca di contenuti editoriali di qualità su ultime tendenze in fatto di casa, idee e consigli, leggi e agevolazioni in merito, rimedi pratici e altro ancora.

Solo nel 2017 gli italiani hanno speso mediamente 335 euro al mese (fonte Istat) in servizi per la casa. Più di 20 milioni di utenti hanno utilizzato i canali digitali per cercare preventivi e professionisti per la casa (fonte Sole 24 Ore). Un numero che continuerà a crescere, un’opportunità per gli inserzionisti.

“Le directory si stanno evolvendo in tutto il mondo: accanto a quelle generaliste, nascono verticali dedicati a specifici settori. Noi con pgcasa.it abbiamo raggiunto in un solo anno risultati sorprendenti" - ha dichiarato Andrea Chiapponi, che con il suo team ha lavorato al re-design del verticale.

"Del resto - ha aggiunto - il mercato dei servizi per la casa online on demand è tra i più dinamici a livello globale e raggiungerà i 435 miliardi di dollari nel 2021 (fonte Ricerca Tech Navio su Businesswire.com). Per noi è quindi particolarmente strategico continuare a presidiarlo”.