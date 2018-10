Alla Bicocca due giornate dedicate all'infanzia

Incontri, eventi e laboratori didattici dedicati all'infanzia e al mondo dell'educazione. E' l'iniziativa organizzata dall'università Milano-Bicocca per presentare il polo sperimentale per l’infanzia 'Bambini Bicocca'. Si parte venerdì prossimo, 26 ottobre, con il convegno 'Nidi in università e sistema integrato 06: esperienze e prospettive'. L'incontro vedrà la presentazione e la discussione di varie esperienze fra le quali quelle dell’università della Calabria e dell’università di Bologna, alla luce dei nuovi scenari aperti dal decreto legislativo numero 65 del 2017 che istituisce il sistema integrato di educazione dalla nascita ai 6 anni.

Per il mondo dei servizi educativi per l’infanzia, si apre infatti una stagione molto importante, si delineano nuovi scenari educativi in un’ottica di continuità e di processo unitario zero-sei, rispetto ai quali la pedagogia dell’infanzia è chiamata a sviluppare riflessioni, ricerca e inedite progettualità. Il convegno si terrà nell’Aula de Lillo, nell’edificio universitario U7, dalle 9,30 alle 17,30.

Sabato 27 ottobre sarà la volta del nido e nella scuola 'Bambini Bicocca': saranno proposti laboratori per i bambini e incontri per genitori e insegnanti nel corso dei quali verranno illustrate le sperimentazioni in corso nell’ateneo.

Il laboratorio 'Le mani nel passato: un’esperienza tra archeologia e gioco' si svolgerà nella scuola dell’infanzia in piazza dei Daini e, attraverso una ricostruzione in forma narrativa e ludica, condurrà i bambini a esplorare alcuni aspetti del modo di vivere degli uomini antichi. Dopo un primo brainstorming, i bambini potranno eseguire un vero e proprio scavo archeologico in un terreno nel quale sono stati sotterrati dei reperti. Lavoreranno in gruppi e verranno poi invitati ad analizzare e rappresentare i materiali ritrovati attraverso il disegno, il dialogo e la costruzione di una storia.

Il 'Laboratorio di robotica educativa', dedicato ai bambini dagli 8 ai 12 anni, si svolgerà a sua volta nella scuola dell’infanzia e proporrà un semplice gioco durante il quale i partecipanti dovranno programmare un robot affinché esegua un compito specifico. Il conduttore solleciterà una riflessione dialogica tesa a stimolare le capacità di previsione, pianificazione ed astrazione. Il laboratorio 'Esplorare i semi in modo naturale' si svolgerà invece nel nido 'Bambini Bicocca' di via Raffaello Giolli e proporrà un percorso di esplorazione dei vari tipi di semi attraverso tutti i sensi e attraverso le fiabe, per scoprirne la biodiversità e le potenzialità fisiologiche. Una prima esperienza per educare alla sostenibilità.

Attraverso gli incontri per famiglie, educatori e insegnanti, numerosi esperti proporranno inoltre nel corso della giornata riflessioni e spunti per tutti coloro che quotidianamente hanno a che fare con i più giovani, vivendo e lavorando a stretto contatto con il mondo dell’educazione.