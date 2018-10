Fumo e giochi, aumenta tutto

Foto di repertorio (Fotogramma)

Aumentano le tasse su sigarette. E' una delle novità contenute nell'ultima bozza della manovra 2019, diffusa proprio nel giorno della bocciatura da parte della Commissione europea. Settantatré gli articoli, in cui si individuano i numeri delle spese delle diverse misure previste. Tra queste il reddito di cittadinanza, la modifica della legge Fornero, fondi per la famiglia, Pubblica amministrazione e ricerca.

Nel documento ci sono due articoli che stabiliscono l'incremento delle accise sulle sigarette ma anche su sigari e tabacchi trinciati.

Sale poi anche la tassazione su giochi e slot. L'aumento dello 0,50% scatterà dal primo gennaio, andandosi ad aggiungere a quello già fissato con il decreto dignità, in vigore dal primo maggio 2019.

Stretta fiscale per le assicurazioni. La percentuale della somma da versare per il pagamento dell'imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi e accessori incassati viene rialzata all'85% nel 2019, al 90% nel 2020 e al 100% per gli anni successivi.