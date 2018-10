Moscovici: "La scarpa? Attenti al fascismo"

Moscovici (AFP)

"L'episodio della scarpa made in Italy è grottesco. All'inizio si sorride e si banalizza perché è ridicolo, poi ci si abitua ad una sorda violenza simbolica e un giorno ci si risveglia con il fascismo. Restiamo vigili. La democrazia è un tesoro fragile". Lo ha twittato il commissario Europeo agli Affari Economici e Finanziari, Pierre Moscovici, tornando sul blitz dell'eurodeputato leghista Angelo Ciocca che, al termine della conferenza stampa della Commissione a Strasburgo, ha messo la sua scarpa sopra i fogli che Moscovici aveva usato come traccia per il suo discorso sul documento programmatico di bilancio italiano.



Misti i commenti al tweet del commissario, per lo più da utenti italiani, sia in italiano che in francese (una manciata pure in inglese): alcuni si scusano per il comportamento dell'eurodeputato, altri attaccano Moscovici.



SALVINI - Sulla vicenda è intervenuto anche il vicepremier, Matteo Salvini: "Non voglio uscire dall'Europa, non voglio uscire dall'euro, voglio che i miei figli crescano in Europa. Non voglio sbattere le scarpe sui tavoli, però lasciate che gli italiani lavorino". A chi gli chiede del gesto dell'europarlamentare Ciocca, che ha simbolicamente 'calpestato' la relazione dei commissari sulla manovra italiana, Salvini ha tagliato corto: "L'Europa non la cambi con le provocazioni...".





A #Strasburgo, HO CALPESTATO (con una suola Made in Italy!!!) la montagna di BUGIE che #Moscovici ha scritto CONTRO il #NostroPaese !!! L'Italia merita RISPETTO e questi #EuroImbecilli lo devono capire, non ABBASSIAMO PIÙ LA TESTA !!! Ho fatto bene ??? pic.twitter.com/Dx5OeM0RMs — Angelo Ciocca (@AngeloCiocca) 23 ottobre 2018



In serata, commentando l'episodio a 'Porta a Porta', è intervenuto anche il sottosegretario della Lega, Giancarlo Giorgetti: "Sono per una linea di grande fermezza ma di serietà".