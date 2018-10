In pensione col preavviso

Fotogramma

Tra le novità di Quota 100 che verranno discusse con il passaggio della Legge di Bilancio in Parlamento c'è quella che prevede il preavviso di tre mesi per i dipendenti pubblici che intendono accedere a questa misura di pensionamento anticipato. Come noto con Quota 100 saranno introdotte delle finestre di accesso. In poche parole per poter percepire concretamente la pensione bisognerà attendere le scadenze prestabilite dal governo. Nel dettaglio, per chi fa domanda nei primi mesi del 2019 - perché nel frattempo ne ha maturato i requisiti richiesti - la prima finestra di accesso alla pensione è prevista ad aprile 2019, dopodiché ce ne sarà un’altra a luglio 2019, una a ottobre 2019 e infine a gennaio 2020.

Per i dipendenti pubblici, però, rispettare le finestre di accesso a Quota 100 potrebbe non essere abbastanza: per far fronte alle circa 160.000 anticipate nel settore della pubblica amministrazione, infatti, sembra che il governo sia intenzionato ad introdurre un preavviso di pensionamento per i dipendenti pubblici. In poche parole, coloro che decidono di accedere a Quota 100 lo dovranno comunicare con almeno 3 mesi di anticipo, per poi attendere che si apra la prima finestra di accesso utile per il pensionamento. Questo provvedimento sembra sia stato richiesto specialmente dal Ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno il quale ha chiesto più tempo per poter organizzare i vari concorsi pubblici che verranno banditi nei prossimi mesi per colmare le carenze di organico che saranno lasciate in dote dalla Quota 100. Bisognerà infatti garantire la continuità amministrativa, la quale rischia di essere messa a rischio qualora a tutti i dipendenti pubblici che possono accedere a Quota 100 - circa 160.000 secondo le stime - venga concesso di andare in pensione in un’unica soluzione e senza alcun minimo preavviso.