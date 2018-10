Statali, 800 milioni per le assunzioni

(Fotogramma)

Nuove risorse in arrivo per le assunzioni nella pubblica amministrazione. Oltre 800 milioni in tre anni sono stanziati dalla legge di bilancio per assumere personale statale a tempo indeterminato, si legge in una bozza della manovra circolata ieri. Il fondo per le assunzioni nella Pa è rifinanziato per euro 131.000.000 per l’anno 2019, per euro 292.000.000 per l’anno 2020 e per euro 384.000.000, a decorrere dall’anno 2021.

"Le relative assunzioni a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente, sono autorizzate - si spiega -, nell’ambito delle vacanze di organico, a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

Il ministro della Pa Giulia Bongiorno , intervenendo oggi all'assemblea Anci a Rimini, ha detto: "Dopo anni in cui c'è stato sempre il blocco del turnover finalmente abbiamo la possibilità di assunzione al 100%, ma non è tutto: sono previste anche delle assunzioni straordinarie". "Riteniamo importante che la pubblica amministrazioni ricominci a correre", ha continuato. "Ma non voglio assumere per avere persone ferme dietro alla scrivania - ha assicurato - Devono essere persone formate, che vadano nei settori strategici: digitalizzazione, semplificazione e uso dei fondi Ue".