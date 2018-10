Ucina ricevuta da Casellati

(FOTOGRAMMA)

Ucina Confindustria Nautica è stata ricevuta dal presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Alla seconda carica dello Stato sono stati illustrati i dati di settore e le richieste presentate al Governo durante lo scorso Salone Nautico internazionale di Genova.

La delegazione, guidata dalla presidente, Carla Demaria, ha coinvolto il vicepresidente Ucina e presidente dell'associazione europea Ebi, Piero Formenti; il vicepresidente, Maurizio Balducci; il presidente dell'assemblea del settore Vela, Fabio Planamente; Carlo Selva, la cui azienda è nel consiglio dell'assemblea Motori, e Roberto Neglia, responsabile dei Rapporti istituzionali.



“Dopo il confronto con il Presidente della Repubblica Mattarella, il vicepresidente del Consiglio Salvini, il ministro e il viceministro delle Infrastrutture e Trasporti, Toninelli e Rixi, il sottosegretario agli Esteri, Di Stefano, e la presidenza di Ice, con questa visita la presentazione della filiera nautica alle istituzioni approda in Parlamento, al massimo livello” ha dichiarato Demaria al termine dell’incontro.

"Ovviamente il ruolo della presidente Casellati è quello di una figura di garanzia di rango costituzionale, e non di governo – ha precisato – proprio per questo è importante ricordare, tanto più alla vigilia della discussione della Legge finanziaria, gli errori politici fatti nel passato nei confronti del nostro settore e precisare le opportunità di sviluppo occupazionali e in termini di Pil che la Nautica può apportare se adeguatamente sostenuta, a cominciare dal lavoro, il sostegno all’export, il leasing nautico, i porti”.

Alla presidente del Senato è stata consegnata una copia de 'La Nautica in Cifre', il rapporto statistico curato da Ucina Confindustria nautica insieme a Fondazione Edison e Assilea, Associazione italiana leasing, riconosciuto come fonte ufficiale di dati del settore dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.