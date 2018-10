L'Italia non ha un ministro che si occupi del bilancio Ue, né di quello annuale né di quello pluriennale, denuncia a Strasburgo l'europarlamentare del Pd Daniele Viotti, relatore sul bilancio per l'Aula, che spiega, mentre stanno per partire i negoziati interistituzionali tra Parlamento e Consiglio sul bilancio dell'anno venturo, di non sapere con chi parlare nel governo del nostro Paese, mentre sa perfettamente a chi rivolgersi per tutti gli altri 26 Stati membri. Per l'Italia, che è un contributore netto al bilancio Ue ma riceve anche molti fondi, quella del bilancio Ue è una partita molto importante (il bilancio annuale dell'Ue si aggira sui 160 mld di euro).