Benzina e diesel, prezzi giù

(Fotogramma)

I prezzi dei carburanti dovrebbero registrare un calo nei prossimi giorni. A sostenerlo nell'Osservatorio prezzi è il presidente di Figisc - Confcommercio, Maurizio Micheli. "A meno di drastiche variazioni in più o in meno delle quotazioni internazionali alla chiusura dei mercati di oggi o del tasso di cambio euro/dollaro - sottolinea Micheli- ci sono ad oggi plausibili presupposti, dopo gli aumenti delle due ultime settimane, per una aspettativa di prezzi in ulteriore lieve diminuzione, media dei due prodotti benzina e gasolio e delle due modalità di servizio 'self' e 'servito', per i prossimi 4 giorni con scostamenti compresi attorno a 0,3 cent /litro in meno".