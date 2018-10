Borse europee rallentano in chiusura, spread in lieve risalita

Le Borse europee rallentano la corsa nel finale e chiudono limando i guadagni incassati durante la giornata di oggi. Riesce, dunque, parzialmente il tentativo di recupero dei mercati, dopo la chiusura negativa della scorsa settimana. La giornata di contrattazioni, partita con l'acceleratore schiacciato, si è conclusa con incrementi oscillanti tra il mezzo punto percentuale di Parigi e il punto e mezzo di Londra. Piazza Affari è in linea e si conferma la migliore, con il Ftse Mib che avanza di quasi due punti percentuali, malgrado la leggera risalita dello spread, tornato a superare i 290 punti. Sul principale listino milanese chiudono in buon rialzo i titoli bancari: Banco Bpm, Bper, Unicredit e Ubi mettono a segno incrementi tra i quattro e i cinque punti percentuali. Bene anche Telecom e Mediaset. St Microelectronics, maglia rosa, supera i cinque punti e mezzo percentuali di crescita. Chiudono invece in rosso Leonardo, Moncler e Luxottica.