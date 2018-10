Bicocca, incontro sulla privacy con presidente Authority

Università degli Studi di Milano Bicocca (Fotogramma)

Esperti in materia, insieme al presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, si incontreranno mercoledì prossimo, 31 ottobre, all'università degli studi di Milano-Bicocca in occasione di un incontro sulla privacy.

Nell’aula magna dell’ateneo, si farà un primo bilancio applicativo sulla complessa riforma in materia di tutela e riservatezza dei dati personali, a pochi mesi dall’applicazione del Gdpr 25 maggio 2018 e del recente decreto privacy (D.Lgs. 101/2018). Durante il convegno verrà analizzato il decreto privacy, che ha rinnovato sia i precetti comunitari contenuti nel general data protection regulation (Gdpr) Ue e il 'vecchio' D.Lgs. 196/03 ora, divenuto, 'nuovo' Codice della Privacy.

L’evento è patrocinato dall’università Milano-Bicocca che festeggia il suo ventennale, dal Di.sea.de, accademia della guardia di finanza di Bergamo, Garante per la protezione dei dati personali, Privacy Italia e AmCham. L’iniziativa di studi aderisce all'European cyber security month (Ecsm) che si svolge ogni anno al fine di sensibilizzare istituzioni e cittadini sui temi della Cybersecurity. La partecipazione è libera previa registrazione online all’indirizzo: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-protezione-dei-dati-personali-tra-gdpr-ue-e-nuovo-codice-privacy-un-primo-bilancio-applicativo-50750264407