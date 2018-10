Fisco, arriva la sanatoria per gli errori

(Fotogramma)

Una sanatoria per chi, compilando la dichiarazione dei redditi, ha commesso degli errori ma era in buonafede. E' la proposta che la Lega intende inserire nel decreto fiscale, come ha annunciato il sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci. "Nella pace fiscale verrà inserita anche la sanatoria per le irregolarità formali nelle dichiarazioni dei redditi - spiega in una nota -. Il Decreto fiscale è in fase di conversione al Senato e la prossima settimana la Lega presenterà una proposta per inserire la sanatoria per tutti i contribuenti onesti che sono incorsi in qualche errore formale nella dichiarazione dei redditi. Errori che oggi si pagano troppo a caro prezzo".

Bitonci afferma che "per questo la Lega conta di semplificare gli adempimenti formali e al tempo stesso andare incontro ai contribuenti onesti che magari per una mancata firma sono costretti a pagare multe salate. Nessun aiuto a chi evade, ma una mano tesa a chi, onestamente, si è imbattuto, sbagliando in buona fede, nel dedalo assurdo delle dichiarazioni dei redditi" conclude.