Che ne sarà della Tav?

(Fotogramma)

La Torino-Lione continua a tenere banco nel governo gialloverde. "Non siamo contro la Tav a prescindere" dice oggi il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio. "Stiamo solo dicendo che si devono spendere soldi per fare le opere - sottolinea - e non fare le opere per spendere soldi, un concetto molto diverso da quello che abbiamo visto con la Tav in Val di Susa". Riguardo alla protesta delle categorie produttive a sostegno della Torino-Lione, "credo ci sia un grande malinteso, si pensa si vogliano togliere risorse alla città di Torino e alla Regione Piemonte. Questo è sbagliato - rimarca Di Maio - vogliamo recuperare i soldi per investirli dove serve".

Danilo Toninelli segna il timing. "Per Natale scioglieremo tutte le riserve sulla Tav" indica il ministro delle Infrastrutture e Trasporti. "Per il Terzo Valico sapremo qualcosa la prossima settimana", dice Toninelli riferendo che ora si stanno esaminando i dati della commissione sull'analisi costi-benefici delle grandi opere infrastrutturali.

Analisi sulla quale si sofferma anche il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Sono sempre e comunque favorevole alle infrastrutture. Ma c'è un impegno a rivalutare quanto costa e vale la Tav. Quindi, aspettiamo... - afferma il vicepremier - Degli economisti stanno ragionando su quanto costa e quanto conviene la Tav". "Noi - insiste Salvini - l'abbiamo sempre sostenuta ma quando firmo un accordo, sono abituato a rispettarlo e mantenerlo. Stiamo valutando, lo ripeto, i costi e i benefici. Mi sembra che su altre opere i benefici prevalgano sui costi, come per la Tap e la Pedementana".