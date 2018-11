Toyota richiama 1,6 milioni di auto

(Fotogramma/Ipa)

Toyota ha diramato il richiamo di un milione 600mila vetture in tutto il mondo a causa di difetti agli airbag. In Italia sono meno di 50mila le auto interessate dal richiamo, riferiscono all'Adnkronos fonti interne al gruppo giapponese. "Si tratta - spiegano da Toyota - di un follow up della campagna Takata che va avanti da anni per gran parte del mercato, dunque niente di nuovo". Per quanto concerne Toyota "si tratta solo dei modelli Avensis e Corolla, prodotti tra il 2002 e il 2007". In Italia dovrebbero essere coinvolti "meno di 50mila esemplari - assicurano - anche se è difficile essere precisi data l’anzianità". "Si tratta - concludono - di auto che hanno, come minimo, oltre 10 anni di vita".