Numéro Russia diventa biennale e sigla accordo con Ftl Moda

Dopo molti anni di leadership tra le riviste europee, l'edizione russa dell'iconica rivista Numéro ha scelto di rivedere la propria strategia di pubblicazioni. Forte del suo enorme successo in Francia, Giappone, Cina e Thailandia, Numéro Russia si focalizza, tra le altre cose, sulla moda e sulle espressioni culturali più d'avanguardia attraverso scatti fotografici e interviste con personaggi chiave del mondo del fashion e dello spettacolo.

Ora la svolta. Per risparmiare sulla carta in un'ottica di sostenibilità, rispettare l'ambiente e potere usufruire di un lungo periodo di produzione per garantire contenuti di alta qualità al magazine cartaceo, fiore all'occhiello di Acmg Group, l'editore ha deciso di cambiare l'agenda delle uscite. Con cinque mesi utili per preparare contenuti di alto profilo sia per l'edizione digitale, sia per quella cartacea e contemporaneamente mettendo insieme un team internazionale focalizzato nello sviluppo digitale del magazine, Numéro Russia promette di diventare il punto di riferimento di tutto ciò che ha a che vedere con l'innovazione, la implementazione tecnologica e la performance digitale.

Numéro Russia diventerà testimone della evoluzione strettamente legata alla innovazione, alla diversificazione e alla implementazione tecnologica nel mondo della moda, delle arti, dello spettacolo, con un occhio attento anche sul cinema. Seguendo le richieste del board editoriale e creando partnership con operatori chiave del mondo della produzione, il magazine russo assumerà la leadership nell'orientare tutto ciò che ha a che fare con la realtà virtuale, con la interazione con le collezioni e con le nuove frontiere tecnologiche legate all'utilizzo degli ologrammi.

Ftl moda, società pionieristica nelle presentazioni moda e con un solido background in termini di collaborazioni con partner di altissimo profilo tecnologico come Samsung e Obsess Vr, è stata scelta come partner di eccellenza per guidare l'espansione delle applicazioni di realtà virtuale per le passerelle di moda così come per le piattaforme di shopping legate alla realtà virtuale e, ora, anche agli ologrammi, facendo così raggiungere all'industria della moda livelli rispetto a quelli che possono essere raggiunto con i media digitali.

Ftl Moda opera da 12 anni a livello internazionale, dal suo quartier generale di New York attraverso le Americhe, l'Europa, l'Asia come uno dei più innovativi e artistici produttori per l'alto profilo degli editori, dei marchi e delle compagnie con cui lavora.

"Il mondo non sarà ancora lo stesso a lungo. Gli sviluppi tecnologici e la necessità di prendersi cura del pianeta ci porta a cambiare. Le riviste non saranno più come quelle di 50, 20 o anche solo 10 anni fa, e i media saranno creati in nuovi e differenti modi. Noi alla Artcom Media siamo felici di avere trovato in Ftl Moda un team con questa mentalità e lavoreremo insieme in questo nuovo, inesplorato viaggio come Yuri Gagarin fece 57 anni fa" ha commento Alexander Fedotov, publisher di Numéro Russia.