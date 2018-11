Agenzia Spaziale, rimosso Battiston

(Fotogramma)

Roberto Battiston è stato rimosso dall'incarico di presidente dell'Asi, l'Agenzia Spaziale Italiana. A dare l'annuncio è lui stesso con un tweet. "Oggi il Ministro Bussetti con mia sorpresa mi ha comunicato la revoca immediata dall'incarico di Presidente Asi" scrive Battiston, che sottolinea: "E' il primo spoil system di Ente di Ricerca. Grazie alle migliaia di persone con cui ho condiviso quattro anni fantastici di spazio Italiano".

Battiston era al secondo mandato come presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana. Era stato infatti nominato dal ministro per l'Istruzione, Università e Ricerca, per il quadriennio 2018-2022.