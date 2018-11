7 giorni di sconti su Amazon

(Fotogramma)

Amazon.it dà il via alla stagione natalizia con la sesta edizione del Black Friday: migliaia di offerte, un pop-up store nel centro di Milano e numerose esclusive disponibili solo su Amazon.it. La settimana del Black Friday comincerà il 19 novembre e continuerà fino a venerdì 23 novembre, giorno vero e proprio del Black Friday, per poi proseguire tutto il week end successivo fino a lunedì 26, giorno del Cyber Monday.

In occasione del Black Friday, su Amazon si troveranno molti prodotti a prezzi bassi: dai regali per amici, ai prodotti per il cenone, e migliaia di offerte disponibili in elettronica, abbigliamento, prodotti per la casa e la cucina, giocattoli e molte altre categorie con sconti tra il 15% e il 40%. Durante la settimana del Black Friday, i clienti potranno godere anche di offerte lampo della durata massima di 6 ore e di offerte del giorno che riguarderanno prodotti molto popolari che potranno durare fino a 24 ore.

Il Black Friday rappresenta un'opportunità anche per le migliaia di piccole e medie imprese e artigiani che ogni giorno vendono i loro prodotti su Amazon.it: sono infatti oltre il 65% le offerte provenienti da piccole medie aziende e proprietari di brand ai clienti di Amazon.it, e includono prodotti dei negozi Handmade e made in Italy di Amazon.

POP-UP STORE - Quest'anno Amazon, per svelare in anteprima una selezione dei prodotti più interessanti tra proposte regalo, elettronica di consumo, specialità regionali e tanto altro, durante il periodo di Black Friday, aprirà nel centro di Milano Amazon Loft for Xmas, il primo pop-up store di Amazon in Italia che sarà anche il luogo per incontri ed esperienze, oltre ad offrire la possibilità di provare i dispositivi Amazon Echo con integrazione Alexa. Amazon Loft for Xmas sarà aperto al pubblico dal 16 al 24 novembre, dalle 10 alle 20, in via Dante 14, a Milano. Per alcuni eventi è previsto un numero di posti limitato ed è richiesta la registrazione. Pop-Up store saranno aperti anche nelle principali città europee: Parigi, Londra, Madrid, Berlino e Amsterdam.

AMAZON PRIME - I clienti Amazon Prime avranno accesso alle Offerte lampo 30 minuti prima di tutti gli altri, beneficiando delle spedizioni illimitate in un giorno senza costi aggiuntivi. I clienti Amazon Prime di Amazon.it che vivono nell'area di Milano e Roma avranno inoltre la possibilità di ricevere ancora più rapidamente gli acquisti del Black Friday effettuati tramite l'app Prime Now o sul sito primenow.amazon.it, beneficiando di consegne in un'ora o in finestre di due ore. Saranno centinaia le offerte disponibili anche su Prime Now, tra cui alcune offerte esclusive.