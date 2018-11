Ho. sfida Iliad: nuova offerta da 50GB

(Fotogramma)

Ho. mobile lancia la sfida a Iliad. L'operatore mobile low cost offre per 4,99 euro al mese minuti illimitati, sms illimitati e 50 giga con zero costi extra. L'offerta però è attivabile solo per i clienti provenienti da Iliad e da altri MVNO. Per quanto riguarda la connessione internet l'offerta prevede 50 giga in 4G Basic con velocità fino a 30 Mbps. L'attivazione costa 9 euro. Per la sim il costo consigliato è di 0,99 euro. Il primo rinnovo è al prezzo di 4,99 euro. L'offerta è attivabile in tutti i negozi.

Oltre che per i clienti Iliad, l'offerta è sottoscrivibile dagli utenti che provengono da altri operatori MVNO. Ecco l'elenco: Poste Mobile, Fastweb, BT Italia, Coop Voce, Digi Mobil, Digitel, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Kena Mobile, NT Mobile, NV mobile, Noitel, Rabona Mobile, Ringo Mobile, Tiscali, Welcome Italia, Fastweb Pre-2016, Poste Mobile Pre-2014).