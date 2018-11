Carburanti, ancora ribassi

(Fotogramma)

Prosegue la discesa dei prezzi consigliati dei carburanti alla pompa, in particolare (ma non solo) sul Gpl. Continuano a scivolare anche le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina hanno ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati del Gpl IP, Italiana Petroli (ex TotalErg), Q8 e Tamoil. Per Q8 e Tamoil registriamo anche un taglio di un cent al litro su benzina e gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,653 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,633), diesel a 1,557 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,540); benzina servito a 1,767 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,677), diesel a 1,678 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,583); gpl a 0,693 euro/litro (invariato, pompe bianche 0,680), metano a 0,986 euro/kg (invariato, pompe bianche 0,973). Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 406 euro per mille litri (-11), diesel a 504 euro per mille litri (-6, valori arrotondati).