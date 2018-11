Il 'caso Italia' finisce sul tavolo Ue

(Fotogramma)

Il collegio dei commissari europei, presieduto da Jean-Claude Juncker, oggi ha tenuto "una discussione sulle questioni economiche e politiche dopo la riunione dell'Eurogruppo" di lunedì, nella quale si è parlato anche del documento programmatico di bilancio dell'Italia trasmesso dall'Italia il 15 ottobre scorso, respinto dalla Commissione il 23 ottobre e che dovrebbe essere presentato rivisto entro il 13 novembre. Lo ha spiegato il portavoce capo della Commissione Margaritis Schinas, a Bruxelles durante il briefing con la stampa.

"Non riprodurrò qui il dibattito che si è tenuto nel collegio - ha aggiunto - ma è stata un'occasione per Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici per informare il collegio sulla situazione e sulle tappe della procedura. Ieri sera il presidente Juncker ha incontrato il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno. Domani avrete le previsioni economiche - ha concluso - siamo in una procedura strutturata e lavoriamo nel quadro di questa procedura".