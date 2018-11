Mirabilandia sceglie Adnkronos Comunicazione per attività Media Relations

Il parco divertimenti Mirabilandia dal 1° novembre affida l’attività di ufficio stampa e pubbliche relazioni ad Adnkronos Comunicazione. L’agenzia, con sede a Roma, Milano e Padova, grazie a consolidate esperienze in ambito entertainment, con progetti legati a brand nazionali e internazionali tra i quali Hard Rock Cafe, Opera On Ice, Padiglione Italia-Expo Milano 2015 e Tennis&Friends, offre ai propri clienti un significativo valore aggiunto. Il più grande parco di divertimenti in Italia, che in 26 anni di attività ha fatto divertire intere generazioni, con attrazioni per famiglie e roller coaster tra i top ten mondiali, inizia in questo modo un nuovo percorso di comunicazione strategica al fianco di un’agenzia operativa da 34 anni.

“Raccontare un Universo come quello di Mirabilandia potrebbe apparire semplice mentre è particolarmente complesso poiché racchiude numerosi micro mondi: le famiglie che vogliono divertirsi in maniera sana e sicura, i ragazzi che amano il brivido adrenalinico che solo le nostre attrazioni sono in grado di regalare, i bambini che grazie alle nostre aree tematiche possono toccare con mano i propri sogni", spiega Sabrina Mangia, Sales & Marketing Director di Mirabilandia. "Nel 2019 affronteremo una delle più importanti sfide della nostra storia: l’inaugurazione di Ducati World e per farlo abbiamo fortemente voluto al nostro fianco un partner in grado di supportarci con professionalità, intelligenza e capacità: Adnkronos Comunicazione, il partner ideale per raccontare Mirabilandia, in questo momento storico del Parco, attraverso una nuova narrazione “.

“Siamo particolarmente felici di poter mettere a disposizione di Mirabilandia il nostro know how e le specializzazioni di tutte le realtà del Gruppo Adnkronos. La professionalità del nostro team, qualificato per rispondere alle nuove esigenze del settore, ci permette di affiancare aziende e imprese a 360 gradi. Per Mirabilandia ci occuperemo di seguire l'attività di comunicazione istituzionale e di consulenza strategica, l'ufficio stampa e le media relation, certi che daremo vita a una collaborazione di successo”, commenta Massimo Cicatiello, direttore di Adnkronos Comunicazione e vicepresidente del Gruppo Adnkronos.