Avvio positivo per le borse europee, Milano +0,34%

Le borse europee aprono la seduta in territorio positivo. A Milano il Ftse Mib segna un rialzo dello 0,34% a 21.919 punti. Bene anche Francoforte (+0,52%) e Parigi (+0,35%), mentre Londra scambia piatta. A Wall Street il Dow 30 ha chiuso in rialzo dello 0,42% e il Nasdaq ha fatto un balzo dell'1,50%, mentre a Tokyo il Nikkei 225 ha segnato una flessione dello 0,08%. Stabile il prezzo del petrolio, con il Wti a 60,4 dollari al barile, mentre fra le valute il cambio euro/dollaro è in lieve flessione a 1,203.

Sull'indice principale della piazza milanese corrono Stm (+1,80%), Brembo (+1,21%), Prysmian (+1,11%) e Ynap (+1,02%). Bene anche Ferragamo (+0,90%) e il comparto auto, con Ferrari (+0,86%) e Fca (+0,79%).

Deboli i titoli bancari, con Banco Bpm (-0,61%), Bper (-0,67%), Intesa Sanpaolo (-0,29%) e Unicredit (-0,19%). In territorio negativo scambiano anche Unipol, Azimut, Enel e Pirelli.