Le borse europee aprono toniche in scia a Tokyo, Milano +0,72%

Le borse europee aprono toniche in scia al balzo della piazza di Tokyo, dove l'indice Nikkei 225 ha segnato un rialzo del 3,26 %. A spingere la piazza nipponica sono la forza della crescita globale, l'andamento di Wall Street, con il Dow Jones Industrial in rialzo dello 0,40% a 24.922 punti, e la corsa del prezzo del petrolio, con il barile di Wti arrivato a 62 dollari. Stabile il cambio euro/dollaro a 1,202. In avvio di seduta Francoforte sale dello 0,78%, Parigi dello 0,69% e Milano in rialzo dello 0,72%. Più debole Londra, in rialzo dello 0,15%.

Sull'indice principale della piazza milanese è ancora tonica Fca (+3,86%) dopo la buona performance di ieri. In buon rialzo anche Exor (+1,4%), Ferrari (+1,41%) e Cnh Industrial (+2,93%). Rialzi sopra il punto percentuale per Saipem, Tenaris e Stm.

Fra i titoli del comparto bancario Ubi Banca sale dell'1%, Unicredit dello 0,70% e Intesa Sanpaolo dello 0,22%. Bene anche Mediaset, Brembo, Prysmian e Pirelli.