Avvio positivo per le borse europee, Milano +0,31%

Le borse europee scambiano positive in avvio dell'ultima seduta della settimana dopo la buona performance segnata ieri. A Piazza Affari il Ftse Mib, dopo il balzo del 2,77% di ieri, segna un progresso dello 0,31%. Francoforte sale dello 0,60% e Parigi dello 0,34%, mentre Londra scambia sulla parità. Sempre ieri a Wall Street il Dow 30 ha battuto l'ennesimo record storico, superando quota 25mila punti con un rialzo dello 0,61%. Tonica anche Tokyo, con il Nikkei 225 in progresso dello 0,89% a 23.714. In lieve calo il cambio euro/dollaro, a 1,205.

Sull'indice principale della borsa milanese Fca riprende a correre e guadagna il 2,67% a 17,30 euro, bene Exor (+0,81%) e Ferrari (+0,76%), mentre Cnh industrial tira il fiato e scambia in territorio negativo. Rialzo sopra il punto percentuale per Pirelli e Campari.

In rialzo anche Generali, Stm, Terna, Eni e il comparto bancario. In flessione Leonardo, con un calo dello 0,96%.