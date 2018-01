Borse europee positive in avvio, a Milano (+0,31%) vola Cucinelli

Piazza Affari

Borse europee positive in avvio di giornata, in scia a Tokyo, dove il Nikkei 225 ha terminato in progresso dello 0,57% a 23.849,99 punti, aggiornando i massimi degli ultimi 25 anni. E ieri chiusura mista invece per Wall Street con il Dow Jones che terminato gli scambi a 25.283 punti (-0,05%), lo S&P 500 a 2.747 (+0,17%) e il Nasdaq a 7.157 (+0,29%). Nel Vecchio Continente, alle 9.25, Parigi segna +0,31%, Francoforte +0,15%, Madrid +0,05%, Londra +0,34%.

A Milano accelera il listino principale dopo un avvio invariato: il Ftse Mib registra un progresso dello 0,31% a 22.917, mentre l'All Share guadagna lo 0,34% a 25.345. Tra le blue chips, soldi sui petroliferi con Saipem che segna +1,52% a 3,99 euro; Tenaris +1,17% a 13,89; Eni +0,21% a 14,55. Soldi anche sul risparmio gestito con FinecoBank che avanza dello 0,84% dopo la diffusione dei numeri relativi alla raccolta di dicembre (988 milioni di euro, +11%).

In rialzo anche Banca Generali, che pure ha reso noto la raccolta dello scorso mese (634 milioni di euro). M isto il comparto del lusso con Salvatore Ferragamo che cede l'1,25% a 22,16 euro, Luxottica che guadagna lo 0,19% e Moncler +0,62%. Vola Brunello Cucinelli (+3,15% a 29,45 euro). La maison del cashmere ha reso noto il giro d'affari del 2017 (dati preliminari): 503,6 milioni di euro in crescita del 10,4% rispetto a dicembre 2016, mentre il presidente e ad ha stimato una crescita a due cifre anche per il 2018.

Intanto dalla Germania arrivano numeri positivi relativi alla produzione industriale di novembre che ha segnato un aumento del 3,4% rispetto a -1,2% della precedente rilevazione, battendo nettamente le attese che indicavano +1,9%. A breve verrà comunicato il tasso di disoccupazione italiano del mese di novembre.