Borse europee aprono positive, a Milano Fca guida rialzi (+2,63%)

Avvio positivo per le piazze finanziarie europee in scia alla chiusura in progresso, ieri, di Wall Street che ha aggiornato i massimi con il Dow Jones che ha guadagnato lo 0,81% a 25.574 punti; lo S&P 500 è cresciuto dello 0,7% a 2.767. Il Nasdaq ha terminato le contrattazioni in progresso dello 0,81% a 7.211 punti. Questa mattina invece la piazza finanziaria di Tokyo ha terminato gli scambi in rosso: l'indice Nikkei 225 ha ceduto lo 0,24% a 23.653 punti.

Nel Vecchio Continente, a 15 minuti dall'avvio delle contrattazioni, Madrid guadagna lo 0,42%, Francoforte segna +0,2%, Parigi +0,06% e Londra +0,1%. A Milano il Ftse Mib lima il progresso dei primi scambi e segna +0,21% a 23.353 punti, mentre l'All Share avanza dello 0,19% a 25.763.

Tra le blue chips milanesi è Fca a guidare i rialzi: il titolo segna un rialzo del 2,63% a 19,5 euro. La casa automobilistica ha annunciato di volere spostare dal Messico al Michigan la produzione dei furgoni Ram. Per fare questo investirà un miliardo di dollari. In verde anche Exor (+0,66%) e Ferrari (+0,52%). Positivo il comparto bancario con Ubi Banca che cresce dell'1,19%, Intesa Sp +0,4%, Unicredit +0,46%, Bper +0,58%. Vendite su Generali che cede l'1,08%, StMicroelectronics (-0,8%), Moncler (-0,71%). Tra le indicazioni che arriveranno dal mercato oggi la produzione industriale italiana di novembre, l'indice dei prezzi al consumo americani di dicembre, le vendite al dettaglio di dicembre e il livello delle scorte di magazzino delle aziende.