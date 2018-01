Borsa Milano sui massimi da agosto 2015, lusso in rialzo

Le Borse europee chiudono la settimana in territorio positivo, con il Dax di Francoforte a primeggiare tra gli indici (+1,15%). Milano guadagna lo 0,5 per cento a 23.749 punti, dopo aver toccato nel corso della seduta i massimi da agosto 2015, superando ampiamente i 23.800 punti.

A trainare il paniere, vicino ormai ai 24mila punti, sono stati il comparto del lusso, con Salvatore Ferragamo in fase di rimbalzo (+3,8%), e il settore dell'industria.

Le altre piazze europee sono tutte positive: Londra guadagna lo 0,39%, Madrid lo 0,45% e Parigi lo 0,58%.

Il trend non si ripete a Wall Street, dove gli indici sono contrastati dopo un avvio in rialzo. Il Dow Jones perde lo 0,2% e l'indice tecnologico Nasdaq segna +0,3%. Negli Usa, la fiducia dei consumatori è scesa a sorpresa, a gennaio, ai minimi da sei mesi. L'indice dell'University of Michigan è scivolato a 94,4 punti dai 97 attesi.

Sul paniere di Milano è da segnalare il buon andamento di Generali (+2,34%), Poste Italiane (+2,2%) e Atlantia (+2,18%), in attesa di nuove mosse sul fronte Abertis. Torna a correre Fca, che segna +2,04% a 19,5 euro. In coda al listino finisce Mediaset, in calo dell'1,29%. Giornata negativa anche per Saipem (-0,99%) ed Eni (-0,8%) dopo il forte ribasso del greggio (-1%), a 63,1 dollari al barile.