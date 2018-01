Le borse europee chiudono poco mosse, a Milano corre Ynap

Le borse europee chiudono contrastate una seduta poco mossa. I mercati sono in attesa delle votazioni dagli Stati Uniti sul bilancio statale, dopo che nel fine settimana si è arrivati al blocco delle attività federali. Intanto il Fondo monetario internazionale ha alzato le stime della crescita economica negli Stati Uniti, nella zona euro e in Italia e in Germania è arrivato il via libera dall'Spd alla formazione di un governo di coalizione con la Cdu/Csu. Fra le commodity sale il petrolio, con il Wti a 63,6 dollari al barile e il Brent a 69. Stabile fra le valute il cambio euro/dollaro a 1,222.

Al termine della seduta Londra perde lo 0,20%, mentre Francoforte sale dello 0,22% e Parigi dello 0,28%. Più tonica Milano, con il Ftse Mib in rialzo dello 0,59% a 23.890 punti. A spingere il listino è la notizia dell'Opa a 38 euro per azione su Ynap lanciata dall'azionista Richemont, per un controvalore di 2,7 miliardi di euro. Il titolo della società chiude con un balzo del 24% a 37,5 euro. Effetto traino per Ferragamo, che guadagna il 3,87%. Ben comprati i bancari, con Banco Bpm (+5,46%), Ubi Banca (+3,25%), Bper (+2m69%), Unicredit (+2,30%) e Intesa Sp (+1,23%).

Acquisti anche sul comparto energetico, con Tenaris (+1,90%), Saipem (+1,74%) ed Eni (+0,74%), e ben comprate Mediaset (+2,68%), Tim (+1,53%) e Buzzi Unicem (+1,37%). Male, fra le utility, Enel (-2,32%) e Snam (-1,47%).