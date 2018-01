Borsa Milano sopra 24mila punti, corrono le banche e Fca

La Borsa di Milano inizia la seduta in rialzo, superando i 24mila punti. Nei primi scambi, il Ftse Mib guadagna lo 0,5% a circa 24.020 punti. L'ultima volta dell'indice sopra i 24mila risale a luglio 2015. Corrono Fca (+1,7%) e i bancari, con Bper (+1,8%) e Ubi banca (+2%) in cima al paniere. Ben comprate anche Banco Bpm, Intesa Sp e Unicredit.

Le altre piazze europee sono tutte positive dopo l'accordo raggiunto negli Stati Uniti sullo 'shutdown'. Ieri, Wall Street ha chiuso in rialzo, con il Dow in progresso dello 0,55% e il Nasdaq dello 0,98%. In Europa, Francoforte segna +0,96%, Parigi +0,4% e Madrid +0,46%. Più incerta Londra (+0,1%).

Sempre ieri, il Fondo monetario internazionale ha diffuso l'aggiornamento del World Economic Outlook, secondo cui la crescita economica globale continuerà a rafforzarsi: dopo il +3% messo a segno nel 2017, quest'anno dovrebbe salire al +3,9%.

Le prospettive macro e la distensione politica negli Usa hanno fatto accelerare le piazze asiatiche: il Nikkei ha chiuso in rialzo dell'1,29% a 24.124 punti, la prima volta sopra i 24mila da 26 anni.