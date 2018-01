Borse europee negative in avvio di seduta, Milano -0,33%

Avvio negativo per le borse europee. Nel primo scorcio di seduta Londra segna un calo dello 0,29%, Francoforte dello 0,03% e Parigi dello 0,21%. A Milano il Ftse Mib è in ribasso dello 0,33% a 23.759 punti. Ieri a Wall Street il Dow Jones Industrial ha chiuso piatto a 26.210 punti, mentre il Nasdaq ha segnato un rialzo dello 0,71% a 7.460 punti. In calo dello 0,76% il Nikkei 225 di Tokyo, a quota 23.940. In lieve flessione, fra le materie prime, il prezzo del petrolio, con il barile di Brent a 69,7 dollari. Sui mercati valutari l'euro si rafforza ancora sul dollaro e tocca 1,232.

Sul listino principale della borsa milanese soffrono Stm (-2,89%) e Ferragamo (-2,16%). Vendite anche su Cnh Industrial (-0,82%), Leonardo (-0,54%), Terna (-0,60%) ed Eni (-0,40%). Fra le banche Banco Bpm cede lo 0,59% e Ubi Banca lo 0,58%, mentre Intesa Sp cede lo 0,19% e Unicredit sale dello 0,11%.

In spolvero Moncler, in rialzo dell'1,78%. Bene anche A2A (+0,56%), dopo il via libera al progetto di aggregazione delle multiutility lombarde in Acsm-Agam. Progressi sopra il mezzo punto percentuale per Pirelli, Saipem e Finecobank.