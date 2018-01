Borse europee incerte, a Milano banche in rialzo

Le Borse europee si muovono in ordine sparso, dopo la chiusura negativa di Tokyo (Nikkei -1,13%) e quella mista di Wall Street. Sul fronte monetario il rapporto euro dollaro si attesta intorno a quota 1,24%. A Milano l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,50% a 23.738 punti, lo spread tra Btp e Bund segna 131,5 punti con un rendimento dell'1,90%. Debole Londra -0,02%, in progresso Parigi +0,15%, Francoforte cede lo 0,24%.

A Piazza Affari in affanno il lusso: Moncler perde l'1,40%, in rosso Ferragamo -0,57%. Tra i maggiori ribassi anche Pirelli che lascia sul terreno mezzo punto percentuale. Bene il settore bancario (indice +0,70%): maglia rosa per Bper +1,48%, acquisti su Banco Bpm +1,39% e Intesa Sanpaolo +1,23%. In progresso anche Stm +1,06% che archivia il 2017 con un utile netto pari a 802 milioni di dollari.