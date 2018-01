Borse europee caute dopo Trump, Milano +0,1%

Fotogramma

Le Borse europee iniziano gli scambi in cauto rialzo, con l'Euro ancora forte, in area 1,25 dollari. La Borsa di Milano parte con un rialzo dello 0,1% a 23.778 punti, Londra segna +0,36% e Parigi +0,6%. Più incerta Francoforte (+0,02%) con Madrid (-0,05%). Tra le asiatiche, Tokyo ha chiuso negativa (-0,16%) e Hong Kong in deciso rialzo (+1,2%).

C'è cautela sui mercati dopo il discorso al Forum di Davos del presidente Usa, Donald Trump, che ha rassicurato i mercati sull'intenzione di mantenere un dollaro forte, contraddicendo in parte quanto detto dal suo segretario al Tesoro, Steven Mnuchin

La Borsa di Wall Street ha chiuso in rialzo, con il Dow a 26.392 punti (+0,5%). Il Nasdaq ha chiuso in calo dello 0,05% a 7.411 punti.

Il Ftse Mib in mattinata sale con Fca, che registra un progresso dell'1,8% dopo i risultati dell'esercizio. L'utile netto del gruppo automobilistico è cresciuto del 93% e il debito netto è stato dimezzato. In rialzo anche Moncler, Snam ed Enel. St è la peggiore del paniere e segna -0,58%.

Sul fronte macro, è atteso il dato sul Pil del Regno Unito e degli Stati Uniti. A Davos, è il giorno di Trump, che interverrà alle 14, pronto a spiegare e difendere la sua politica dell'"America First".