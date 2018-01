Borse europee caute in avvio, Milano +0,25% su progresso Stm

Piazza Affari, sede della Borsa di Milano

Caute le piazze finanziarie europee in avvio di ottava. E' Milano a registrare il maggiore progresso, spinta in particolare dalla partenza brillante di StMicroelectronics che segna +3,3% a 19,7 euro. A Piazza Affari, dunque, il Ftse Mib segna +0,25% a 23.916 punti, mentre l'All Share avanza dello 0,24% a 26.380. Nel resto del vecchio Continente, Bruxelles guadagna lo 0,18%, Londra cresce dello 0,09% a 7.672, Francoforte +0,07% a 13.348, Parigi +0,05% a 5.531. Amsterdam invariata, mentre Madrid a cinque minuti dall'avvio cede lo 0,17% a 10.574.

Intanto, in Europa vengono diffusi alcuni dati macroeconomici rilevanti. In Germania l'indice dei prezzi all'importazione è invariato a dicembre rispetto al mese precedente (+0,3%) e coerente con le attese. Annualizzato, segna +1,1% (da +2,7%) battendo le stime (+1%). In calo le vendite al dettaglio in Spagna a dicembre: segnano +1,2% da +1,9% di novembre. Il consensus indicava +2%. Si attendono ora l'indice dei prezzi al consumo in Italia e l'asta dei Bot con scadenza a sei mesi. Nel primo pomeriggio arriveranno dagli Usa nuove indicazioni dall'indice dei principali prezzi di spesa per consumi e per spese personali, le aste dei buoni del Tesoro con scadenza a tre e sei mesi.

Tra le blue chips milanesi, a 25 minuti dall'avvio delle negoziazioni, oltre al progresso dei Stm, soldi su Banco-Bpm (+1,5%) e Leonardo (+1,31%). In flessione le multiutility con Italgas che cede lo 0,67%, A2A che perde lo 0,7%. Di segno negativo anche Campari (-0,7%). Positiva la reazione dei mercati all'annuncio del nuovo piano industriale di Cattolica Assicurazioni che apre in rialzo toccando i 10,96 euro e corregge a 10,69 dopo circa trenta minuti di contrattazioni (+0,19%).