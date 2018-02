Borse europee in rialzo, frena Ferragamo

Le Borse europee si muovono in territorio positivo, dopo la chiusura in rialzo di Tokyo (Nikkei +1,68%) e Wall Street (Dow Jones +0,28%) all'indomani della decisione (attesa) della Fed di lasciare invariati i tassi. La banca centrale americana si mostra ottimista sull'inflazione e si aspetta che "le condizioni economiche evolveranno in modo tale da richiedere ulteriori rialzi graduali dei tassi". Sul fronte monetario il cambio euro-dollaro è sostanzialmente stabile a 1,243.

A Milano l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,88% a 23.715, lo spread tra Btp decennali e Bund flette a 131 punti base con un rendimento del 2,04%. Positive le piazze finanziarie di Francoforte +0,77% e Parigi +0,83%, più contenuto il rialzo di Londra +0,26%.

A Piazza Affari corre Tenaris +2,64%, tra i maggiori rialzi anche Saipem +2,07% ed Exor +1,83%. Bene il comparto bancario che guadagna poco meno di un punto percentuale, in sostanziale parità Poste Italiane, UnipolSai e YNap. Maglia nera invece per Ferragamo che cede il 3,27%, il gruppo archivia il 2017 con ricavi in calo del 3,1% a cambi correnti a 1.393 milioni di euro rispetto ai 1.438 milioni registrati nell’esercizio 2016. Vendite su Unipol che lascia sul terreno l'1,19%.