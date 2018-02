Rimonta Borse, Milano in rialzo con banche e Fca

/ AFP PHOTO / Marco BERTORELLO

Le Borse europee provano a ripartire dopo il tonfo delle ultime sedute. Tokyo è chiusa per festività, Wall Street venerdì ha chiuso in rialzo (Dow Jones +1,38%). Sul fronte monetario il rapporto euro-dollaro si attesta a 1,226. E' l'indice di Francoforte +1,62% a guidare i rialzi, in progresso anche Londra +1,08%, Parigi +1,28% e Milano con il Ftse Mib che guadagna l'1,16% a 22.423. Lo spread tra Btp decennali e Bund tocca 128 punti base con un rendimento del 2,05%.

A Piazza Affari in progresso il comparto bancario (+1,18%) - dopo la prova dei conti -, guidato da Banco Bpm +3,06%. Acquisti su Intesa Sanpaolo +1,18% a 3,12 euro, Unicredit a 17,96 (+1,14%) e Mediobanca +1,11%.

Bene la galassia Agnelli con Fca +2,87% a 17,916 euro, Exor in progresso dell'1,83% e Cnh Industrial che segna +1,32%. Positivo il settore petrolifero (indice +0,98%) trainato da Tenaris +1,88%. Debole Tim a 0,70 euro (+0,17%) mentre il riassetto del gruppo resta al centro delle cronache, sulla parità anche YNap, Atlantia +0,33% e Finecobank +0,07%.