Piazza Affari parte positiva: Creval giù del 12,5%

La Borsa di Milano apre positiva, insieme agli altri indici europei, sulla scia dei rialzi generalizzati del mercato azionario a livello globale. Ieri, Wall Street ha chiuso in forte rialzo (Dow +1%; Nasdaq +1,8%) nonostante i dati sull'inflazione fossero più alti del previsto. In mattinata, nella seduta asiatica, la Borsa di Tokyo ha chiuso gli scambi in progresso dell'1,47% a 21.464 punti.

Sul Ftse Mib (+0,4%) sono ben comprati in avvio i titoli petroliferi. Saipem, che ha vinto un contratto in Oman, guadagna il 2,38%. Tenaris segna +1,35%, Eni +0,8%. In rialzo anche Finecobank (+1%) e Ubi (+1%). Ribassi per Campari, Recordati e A2a.

Sull'All Share, dopo il tonfo di ieri (-4,3%), Creval non fa prezzo nei primi scambi per poi entrare in contrattazione e perdere il 12,5% a 8,9 euro.