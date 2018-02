Borsa Milano parte in rialzo con Eni

Viggiano (Potenza) - Impianti di estrazione del petrolio al Centro Oli Eni di Viaggiano

La Borsa di Milano parte in spolvero, sostenuta dal buon rialzo di Eni, che guadagna l'1,7% a 13,7 euro dopo i conti dell'esercizio 2017, tornato in utile per 3,4 mld e con un balzo dell'utile nel quarto trimestre (2,1 mld).

Il Ftse Mib segna +0,85% nei primi scambi: sono ben comprate anche Fca, Prysmian e Terna. Sull'All Share, Creval prosegue il trend ribassista (-3,5%).

Gli altri indici europei iniziano la seduta in territorio positivo: Londra guadagna lo 0,5%, Parigi lo 0,52% e Francoforte lo 0,4%. Ieri, la Borsa di Wall Street ha chiuso in forte rialzo, con il Dow a 25.200 punti (+1,23%) e il Nasdaq a 7.256 punti (+1,58%).

Termina in solido rialzo, così, anche la seduta asiatica, dove Tokyo, tra le poche Borse aperte in questi giorni di festività, segna un rialzo dell'1,19% a 21.720 punti.