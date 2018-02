Tenaris, utili e ricavi in crescita nel 2017

Risultati in crescita per Tenaris nel 2017. I ricavi del gruppo sono cresciuti del 23% su base annua, salendo a 5,28 miliardi nell'esercizio, con il quarto trimestre in crescita del 52% rispetto al quarto trimestre del 2016. L'utile netto è stato di 536 milioni di dollari contro i 59 milioni dei dodici mesi del 2016. Il cda ha proposto un dividendo di 0,41 dollari per azioni per l'esercizio 2017.

L'ebitda di gruppo è cresciuto del 58% su base annua (943 milioni), "con margini in ripresa su volumi più elevati e un migliore assorbimento dei costi fissi". Il risultato netto degli azionisti è salito a 545 milioni, "beneficiando di un maggior reddito operativo, un buon rendimento dell'investimento in Ternium, un beneficio fiscale dovuto alla riduzione delle aliquote fiscali in Argentina e negli Stati Uniti e un guadagno sulla vendita di Republic Conduit a inizio anno".