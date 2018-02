Borse europee positive, Milano recupera sul finale

Piazza Affari

Chiusura positiva per le piazze finanziarie europee in avvio di ottava. Anche Milano, dopo un passaggio in rosso, chiude in progresso, anche se debole rispetto alle altre Borse del Vecchio Continente, pari a +0,15%. Madrid guadagna lo 0,81%, Francoforte +0,35%, Parigi +0,51%, Londra +0,62%.

Oggi si è espresso il presidente della Bce, Mario Draghi, intervenendo nella commissione Econ del Parlamento Europeo a Bruxelles. Il governatore ha evidenziato che per avere un'inflazione che ritorni "in modo sostenibile a livelli vicini, ma inferiori, al 2%", servono "pazienza e persistenza" riguardo alla politica monetaria.

Tra le blue chips milanesi, sugli scudi Recordati (+2,89%), Tenaris che avanza del 2,39%. Tra i petroliferi bene anche Eni (+0,52%), mentre Saipem perde lo 0,91%. In rialzo Campari +1,2% ed Exor. Luxottica chiude in rialzo dell’1% seguita da Moncler +0,96% nel giorno in cui entrambe hanno licenziato i conti. Negative Prysmian (-1,85%), Italgas (-1,55%) e Ubi Banca (-1,35%)