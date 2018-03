Brembo, utile sale a 263 milioni nel 2017

Fatturato in crescita dell’8,1% a 2,46 miliardi nel 2017 per Brembo. L'utile netto sale a 263,4 milioni, in aumento del 9,5% e l'ebitda sale dell'8,2% a 480 milioni. Il cda proporrà la distribuzione di un dividendo di 0,22 euro ad azione.

Il 2017 "è stato un anno particolarmente rappresentativo della capacità di Brembo di massimizzare in breve tempo i nuovi investimenti strategici nei paesi identificati come prioritari per poter continuare a crescere e sviluppare prodotti a fianco dei nostri clienti. Al tempo stesso è proseguita l’opera di costante innovazione degli impianti e dei processi esistenti e di ampliamento del portafoglio prodotti", spiega il presidente Alberto Bombassei.