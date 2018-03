Borsa Milano, Juve parte col botto

La Borsa di Milano avvia gli scambi in territorio positivo e la Juventus parte con il botto, segnando +11,6% dopo la vittoria di ieri contro il Tottenham con cui ha conquistato i quarti di finale della Champions League. Il titolo della squadra di calcio, che entra ed esce dall'asta per eccesso di rialzo, è il migliore di Piazza Affari.

Sul listino principale, Atlantia guida i rialzi segnando +3,3%. Tim avanza dell'1,63% e Mediaset dell'1,3%. Bene anche Azimut (+0,8%) e Poste (+0,9%). Giù Exor (-0,9%) e Cnh (-0,7%). Sull'All Share, sprint di Erg (+3,4%) dopo i conti dell'esercizio 2017, positivi su utili e margini.

In Europa, prevale l'incertezza in attesa del meeting della Bce e dopo la chiusura contrastata di Wall Street, ieri (Dow -0,3%; Nasdaq +0,3%). Parigi segna +0,16%, Amsterdam +0,01%. Madrid perde lo 0,04%, Francoforte segna -0,10%. E' in calo Londra (-0,14%). Nella seduta dell'area asiatica hanno prevalso i guadagni: Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,5%.