Atlantia-Abertis, via libera Consob spagnola all'opa rivale

Disco verde della Consob spagnola all'opa di Hochtief su Abertis Infraestructuras. A comunicare l'autorizzazione all'offerta è la Cnmv. Questa offerta, spiega la Commissione, tiene in considerazione l'offerta concorrente presentata da Atlantia autorizzata da Cnmv il 9 ottobre scorso. Il periodo dato agli azionisti di Abertis per l'accettazione delle offerte della controllata di Acs, Hochtief, e dell'offerta di Atlantia sarà lo stesso, comunica la Commissione, per entrambe le opa, viene precisato nel comunicato della Cnmv, e durerà 30 giorni di calendario e comincerà il giorno seguente alla prima comunicazione obbligatoria da parte di Hochtief.