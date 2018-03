Borse europee in rialzo in avvio, Milano +0,28%

Le borse europee aprono la seduta in territorio positivo. Londra segna un rialzo dello 0,11%, Francoforte dello 0,36%, Parigi dello 0,30% e Milano segna un progresso dello 0,28% a 22.514 punti. Ieri a Wall Street il Dow 30 ha chiuso in flessione dell'1% a 24.758 punti e il Nasdaq dello 0,19% a 7.496. A Tokyo il Nikkei 225 ha segnato un rialzo dello 0,12% a 21.803. Stabile sui mercati il cambio euro/dollaro, a 1,236.

Sul listino principale della piazza milanese scambia tonica Generali, in progresso dell'1,70% a 15,57 euro, dopo i conti del 2017 e l'incremento del dividendo. Positiva Leonardo (+1,33%), dopo la diffusione ieri a mercati chiusi dei conti. Rialzi oltre il punto percentuale per Stm e Cnh Industrial e bene anche Recordati, Tim e Poste Italiane.

In calo Atlantia (-1,20%), dopo che il gruppo ha sottoscritto un accordo vincolante con Acs e Hochtief per un investimento congiunto in Abertis. Vendite anche su Fca (-0,43%) e, fra i bancari, su Unicredit (-0,39%) e Intesa Sanpaolo (-0,13%).