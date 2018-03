Avvio positivo per le borse europee

(Fotogramma)

Avvio di seduta positivo per le borse europee, dopo il tonfo di ieri di Wall Street. Londra in avvio segna un progresso dello 0,35%, Francoforte sale dello 0,31% e Parigi dello 0,40%. A Milano il Ftse Mib registra un rialzo dello 0,40% a 22.720 punti. Ieri sera Wall Street ha chiuso in forte ribasso: il Dow 30 ha segnato un calo dell'1,35% a 24.610 punti e il Nasdaq dell'1,84% a 7.344, in calo con lo scivolone di Facebook. Sulla piazza di Tokyo il Nikkei 225 ha perso lo 0,47% a 21.380 punti. Tonico fra le materie prime il petrolio, con il barile di Wti a 62,8 dollari al barile e il Brent a 66,6 dollari. Stabile il cambio euro/dollaro a 1,234.

Sull'indice principale della piazza milanese scambiano positivi i bancari, guidati da Bper (+1,12%). Bene anche Banco Bpm (+1%) Ubi Banca (+0,91%), Mediobanca (+0,84%), Unicredit (+0,69%) e Intesa Sp (+0,58%). Fra i petroliferi Eni sale dello 0,76% e Saipem dello 0,95%. Acquisti anche sul comparto moda.

Male Cnh Industrial, in flessione dell'1,95%, maglia nera del listino. Stm segue l'andamento di ieri del Nasdaq e cede lo 0,64%. In flessione anche Prysmian (-0,26%).