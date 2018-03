Borse positive in avvio, Milano +0,12%

Avvio di seduta in rialzo contenuto per le borse europee. Londra segna un progresso dello 0,10%, Francoforte dello 0,22% e Parigi dello 0,23%. A Milano il Ftse Mib sale dello 0,12% a 22.354 punti. Ieri sera a Wall Street il Dow Jones Industrial ha chiuso con un lieve ribasso dello 0,04% a 23.848 punti e il Nasdaq in flessione dello 0,85% a 6.949. A Tokyo il Nikkei 225 ha segnato un progresso dello 0,61% a 21.159 punti. In recupero il prezzo del petrolio sul mercato delle commodity. Invariato il cambio euro/dollaro, a 1,23.

Sull'indice principale della piazza milanese sono ben comprate Ferragamo (+1,81%), Cnh Industrial (+1,48%), Tim (+1,23%) e Mediaset (+1,09%). Misti i bancari, con Bper (+0,49%) e Intesa Sp (+0,19%) in territorio positivo, Unicredit è piatta, mentre prevalgono le vendite su Banco Bpm (-0,21%).

Punito dalle vendite il comparto delle utility: Snam segna una flessione dell'1,20%, Terna cede l'1%, Enel lo 0,62%, Italgas lo 0,72% e A2A lo 0,45%.