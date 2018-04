Borse in rialzo, Piazza Affari brilla con Fca

(Foto Afp)

Le Borse europee avviano toniche la seduta odierna, con rialzi che si aggirano attorno a un punto e mezzo percentuale. In scia alle chiusure positive di Wall Street, che dopo un avvio in deciso calo ha recuperato chiudendo a quota +0,96% e di Tokyo, che sulla possibilità di un accordo tra Cina e Stati Uniti sul commercio internazionale ha chiuso in rialzo dell'1,53%, i mercati del Vecchio continente mostrano il loro ottimismo.

Questi gli indici a circa 15 minuti dall'avvio delle contrattazioni: Parigi +1,50%, Francoforte +1,51%, Londra +1,14%, Amsterdam +1,42% e Bruxelles +1,35%. Piazza Affari è in linea: il Ftse Mib avanza dell'1,40%, l'All Share guadagna l'1,34%.

Il principale listino milanese è sostenuto in particolare dalla galassia Agnelli: Fca, maglia rosa, mette a segno un progresso del 3,04% a 18,15 euro per azione, seguita da Exor (+2,67%) e Cnh Industrial (+2,87%). Bene le banche, con Ubi in rialzo del 2,13%, Bper +2,06%, Banco Bpm +1,97% e Intesa Sp +1,51%.

Fari puntati anche su Telecom, oggi, dopo le notizie di un possibile ingresso di Cassa Depositi e Prestiti nel capitale: il titolo del colosso tlc avvia gli scambi con un progresso del 2,82%.