Piaggio, l'Ape vola in Egitto

Piaggio avvia in Egitto la commercializzazione di Ape, il brand che ha rivoluzionato la mobilità leggera commerciale e che quest'anno celebra i 70 anni dalla sua nascita. "Il gruppo sta portando avanti da diversi anni un progetto di crescita dell’export dei veicoli commerciali leggeri nei Paesi emergenti", sottolinea Roberto Colaninno, presidente e ad del gruppo Piaggio.

"Ape è il veicolo ideale per supportare in modo efficace lo sviluppo delle economie in fase di espansione, come quella egiziana, e siamo particolarmente soddisfatti di entrare nel secondo mercato del mondo, affiancati da partner affidabili e ben radicati sul territorio". Con circa 70.000 veicoli commerciali leggeri venduti nel 2017, l’Egitto è il secondo mercato al mondo per export dopo la Nigeria per le vendite dei tre ruote, con volumi in crescita del 50% dal 2010 a oggi.

Piaggio entra con Ape nel mercato egiziano in partnership con una società internazionale con sede in Egitto, che ha a piano di aprire 15 punti vendita dedicati entro il prossimo autunno e di avvalersi di una rete distributiva e di assistenza capillare nel Paese. In Egitto Ape è stata lanciata nelle versioni Ape Cargo (destinata al trasporto di merci), Ape City e Ape Romanza (destinate al trasporto di persone).