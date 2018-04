Tronchetti: "Niente effetto dazi su Pirelli"

"Al momento non ci sono" su Pirelli effetti particolari dell’escalation di dazi tra Usa e Cina. "Non c’è un tema per noi, è un tema più generale e tutti si augurano che venga trovato un punto di equilibrio che garantisca la crescita del commercio internazionale", dice il ceo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera. Quanto al rinnovo dell’accordo sul Nafta, che dovrebbe arrivare i prossimi giorni, "è importante che ci siano scelte equilibrate, mi sembra che si vada verso soluzioni equilibrate".