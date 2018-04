Borse aprono in ribasso, Milano -0,18%

Avvio in ribasso contenuto per le borse europee. Nei primi scambi Londra segna una flessione dello 0,24%, Francoforte dello 0,21% e parigi dello 0,30%. A Milano il Ftse Mib è in calo dello 0,18% a 23.146 punti. Le piazze europee non si accodano alla chiusura in netto rialzo registrata ieri da Wall Street, con il Dow 30 in progresso dell'1,79% a 24.408 punti e il Nasdaq del 2,07% a 7.094. In flessione la piazza di Tokyo, con il Nikkei 225 in calo dello 0,49% a 21.687.

Sul listino principale della piazza milanese la maglia nera va a Luxottica, che segna una flessione dell'1,61%. Vendite anche su Cnh Industrial (-0,75%), mentre segnano ribassi attorno al mezzo punto percentuale Recordati, Brembo, Fca Exor e Tenaris. Fra le banche Ubi Banca cede lo 0,65% e Unicredit lo 0,49%.

Bene Saipem, che sale dello 0,67%. In territorio positivo scambiano anche Ferragamo (+0,54%), Stm, Unipol, Poste Italiane, Moncler, Pirelli ed Eni.